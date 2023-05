Le robaron la bicicleta, persiguió al ladrón a los golpes y lo metió dentro de un cesto de basura

El episodio quedó filmado por testigos, aunque no hubo una denuncia policial al respecto. "Le pegó durante nueve cuadras", aseguró un comerciante de la zona.



Una violenta secuencia tuvo lugar ayer en el partido bonaerense de José C. Paz. Todo comenzó cuando un hombre vio cómo le estaban robando la bicicleta, por lo que decidió no quedarse quieto y comenzó a impartir justicia por mano propia contra uno de los delincuentes.

El hecho ocurrió ayer por la tarde, cuando el hombre se estaba cortando el pelo y había dejado su bicicleta atada con un candado en el frente de la peluquería.





Fue entonces que detectó como el presunto delincuente se llevó la bicicleta de la puerta del local ubicado entre las calles Pampa y Sarmiento. El robo parecía haber sido todo un éxito, hasta que luego de unas horas la víctima salió a buscar al ladrón por el barrio.

Luego de encontrarlo comenzó a darle una brutal paliza a lo largo de nueve cuadras. Cuando llegó a la puerta de una carnicería, lo levantó en el aire y lo metió adentro de un canasto de basura que estaba en la vereda.

En las imágenes grabadas por uno de los testigos, se ve como le pega mientras el ladrón intenta defenderse dentro del cesto.