Les gatillaron y se salvaron de milagro porque no salió la bala

Un violento asalto tuvo lugar durante la noche en el barrio Hipódromo. Dos jóvenes fueron víctimas de un robo a mano armada, cuando fueron interceptados por delincuentes que se movilizaban a bordo de un automóvil de color rojo. Los ladrones descendieron del auto, les apuntaron con la pistola y gatillaron, pero afortunadamente no salió la bala.



El hecho, que fue primicia de diario Hoy en su edición anterior, sucedió en la zona de las calles 117 y 36, en momentos en los que los damnificados iban caminando por allí. Segundos antes, los maleantes, que circulaban en una camioneta marca Ford, estacionaron contra el cordón y esperaron adentro hasta que aparecieran sus presas.



Cuando ambos jóvenes, de los cuales uno es hipoacúsico y el otro practica vóley en el club Estudiantes de La Plata, llegaron a la esquina, fueron abordados por los malvivientes. En ese preciso instante los encañonaron y uno de los cacos apretó el gatillo, pero para suerte de las víctimas, el proyectil no salió de la recámara, de lo contrario el desenlace podría haber sido mucho peor.



Uno de los dos logró escapar, mientras que el otro quedó a merced de los delincuentes y, al verse rodeado, no pudo hacer otra cosa que entregarle sus pertenencias. En menos de 10 segundos, ambos sujetos se alzaron con la mochila del chico, en la que tenía su teléfono celular y ropa deportiva. Luego se subieron al auto y se dieron a la fuga rápidamente.

Fueron detenidos



El episodio quedó registrado por una de las cámaras de seguridad que está emplazada en la cuadra donde sucedió todo, y eso fue determinante para la captura de los sospechosos. Si bien los efectivos policiales no lograron encontrar a los maleantes, el padre de uno de ellos vio la grabación que comenzó a circular por internet y decidió entregar a su hijo ante la Justicia.



Por tal motivo, ambos individuos fueron trasladados hasta la comisaría Segunda, donde quedaron demorados y, además, se les incautó el automóvil en el que se movilizaban, el cual tenía pedido de captura. Mientras tanto, esperan la orden de registro para llevar a cabo un allanamiento en la casa de los implicados.