Liberaron al empresario que atropelló a estudiantes durante los festejos del “UPD”

Este lunes, mientras un grupo de adolescentes festejaba frente a un colegio de Mar del Plata su “último primer día” (UPD), el empresario marplatense Fernando García Castellanos pasó con su auto y atropelló a algunos de ellos. Una de las alumnas sufrió una doble fractura de tobillo. El dueño de un balneario de la zona sur de dicha ciudad, fue detenido y alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

Ahora, según informaron fuentes del caso a Télam, el juez de Garantías, Saúl Errandonea, ordenó la excarcelación del empresario y le impuso una restricción de acercamiento mientras avanza la causa por la que está imputado por el delito de lesiones graves.

Por otro lado, la Dirección de Política y Seguridad Vial de la Subsecretaría de Transporte de Mar del Plata, presentó una denuncia con el objetivo de que a García Castellano se le prohíba en forma preventiva la conducción de vehículos, informó La Capital.

En diálogo con Lu9 Radio Mar del Plata, García Castellano negó haber atropellado a los alumnos. "Es una verdadera locura esto del UPD. Llegó a dejar a mi hijo a la puerta del colegio y cuando doblo en la esquina se ve una multitud de chicos tomando el medio de la calle, no dejando pasar. Al no poder dar marcha atrás para salir de la calle, entonces empiezo a avanzar entre la gente. Yo no iba por la vereda ni por la vía pero se me tiró encima", declaró.