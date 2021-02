Liberaron al hombre que en pleno centro, sin manos ni piernas, intentó robar un celular

Un insólito intento de robo tuvo lugar en 6 y 46 donde un hombre de 18 años con la mitad de sus extremidades, tanto en manos y piernas, empujó a una mujer e intentó llevarse sus pertenencias.

El hombre oriundo de La Matanza estaba vendiendo pañuelos descartables cuando empujó a una transeúnte y consiguió sustraerle la cartera. Sin embargo, el intento no llegó muy lejos y la policía logró detenerlo pese al intento de huida, posteriormente se resistió al arresto y por eso enfrenta una causa por “resistencia a la autoridad”.

Por supuesto que su accionar no pasó desapercibido ni pudo llegar muy lejos, ya que los transeúntes que allí había no se lo permitieron, aunque intentó resistirse al arresto. “Fue increíble, porque el causante tiene los brazos amputados a la altura de los codos y las piernas a la altura de las rodillas. Realmente no sé cómo se proponía huir sin ser atrapado”, contó un jefe de la fuerza.

El detenido ahora está alojado en la Comisaría 1ra hasta el día de hoy que se ordenó su liberación según lo dispuso el fiscal Marcelo Martini.