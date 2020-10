Locomotora Castro se cruzó al delincuente que le robó y lo reventó a trompadas

Días atrás Jorge Locomotora Castro, ex campeón del mundo, sufrió un robo cuando salía de su gimnasio en zona sur donde le sustrajeron el celular y otros elementos de valor.

En diversos medios de comunicación, Locomotora, aseguró que llamó al celular para pedirle a los delincuentes que se lo devolvieran ya que tenía fotos con Maradona e incluso con Nelson Mandela pero del otro lado solo recibió burlas y risas.

Sin embargo, en un giro del destino, el campeón del boxeo, se cruzó con uno de los delincuentes que participó en el robo frente a su negocio y no la dejó pasar.

“Vos fuiste el que me robó”, le comentó furioso “perdoná Roña”, alcanzó a decirle pero enseguida comenzó una paliza.

“¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente del negocio mío. ‘Este es el que me robó’, dije. Fui y lo agarré. Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije ‘vos fuiste el que me robaste’. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este boludo cuando lo agarré”, reveló Castro.