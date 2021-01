Locura en Romero: sin registro, se subió a la vereda y mató a una joven de 24 años

Una joven de 24 años murió ayer a la tarde, luego de haber sido atropellada junto a su pareja por el conductor de un auto que circulaba sin registro, en un lamentable suceso que tuvo lugar en Melchor Romero, informaron fuentes policiales.



La víctima fatal, identificada como Cristina Alejandra Guardo, caminaba con su novio y su perro por la avenida 520 entre 165 y 166, a unas seis cuadras de su casa. Entonces fue arrollada por un Peugeot 206 que subió a la vereda y salió despedida. Impactó finalmente contra el piso de manera brutal y perdió la vida en cuestión de minutos, sin que se pudiera hacer nada por ella. El can, a su vez, también murió. En tanto, el joven de 27 años que la acompañaba también fue embestido y quedó tirado en el suelo.



Un llamado al 911 alertó a las autoridades policiales y se hicieron presentes agentes de la comisaría Decimocuarta, dirigidos por el comisario Maximiliano Madueño, y una ambulancia.



Los paramédicos comprobaron que la chica ya había fallecido, mientras que a el joven lo trasladaron de manera urgente hasta el hospital San Roque de Gonnet. Allí fue recibido en la guardia y los facultativos, tras las inspecciones de rigor, corroboraron que las heridas no revestían gravedad, por lo que su vida no corre peligro.

Peritos, en la escena



En cuanto al imputado, se trata de un hombre de nacionalidad paraguaya, de 29 años, también con casa registrada en la zona. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción número 14, por los delitos de “homicidio culposo y lesiones culposas”; aunque su situación podría verse comprometida todavía más, ya que no poseía registro de conductor. Por lo pronto, fue sometido a la extracción de orina y sangre, para averiguar si manejaba bajo la influencia de drogas o alcohol.



Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho para dilucidar los motivos del incidente vial que se cobró a la quinta víctima fatal en lo que va del año.