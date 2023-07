Maldad pura: desvalijan una casa y la prenden fuego

En lo que se trató de un acto de maldad pura, un número no identificado de delincuentes prendió fuego una casa que momentos antes había desvalijado. Los cacos actuaron cuando no había nadie en la propiedad y la terminaron destruyendo por completo.

Según informaron voceros oficiales consultados por Trama Urbana, el episodio tuvo lugar pasadas las 7:30 de ayer, cuando unos maleantes ingresaron a una propiedad ubicada en la zona de 411 y 141, de la localidad de Arturo Seguí.

Ya en el interior y sin que nadie se percatara de su presencia, los malhechores recorrieron cada rincón del inmueble y comenzaron a apoderarse de cuanto objeto de valor encontraban a su paso, haciéndose de un importante botín. Sin embargo, la situación iba a tener un peor final.

Es que en lugar de escapar con lo robado decidieron realizar un último acto de malicia, con el único fin de causar daños. Fue en ese momento que uno de los hampones decidió iniciar un incendio, el cual no tardó en extenderse rápidamente por todo el lugar y dejar la casa envuelta en llamas.

Si bien los vecinos llamaron a los bomberos en cuanto detectaron el humo, para cuando los rescatistas arribaron a la escena el daño ya era muy grave y, si bien sofocaron las llamas de inmediato, la destrucción de la vivienda fue de importantes consideraciones.

Debido a esto, el trabajo de los peritos se verá todavía más complicado cuando tengan que realizar estudios o tratar de recolectar pruebas que sirvan para dar con los autores del hecho. De más está decir que al momento no hay detenidos y que el análisis de las cámaras de seguridad será clave para poder dar con los ladrones.

Casa baleada en Gonnet

En las últimas horas, se vivieron momentos de tensión en Gonnet cuando dos delincuentes intentaron ingresar a una vivienda ubicada en calle 14 bis entre 490 y 491. Gracias a que la dueña de casa se percató de la situación, los habitantes del hogar pudieron frustrar el robo y dar aviso a la Policía.

En comunicación con este multimedio, la mujer narró cómo vivió el hecho: “Forzaron el frente y trataron de abrir la entrada principal, pero como es una puerta maciza y una casa de muchos años, no pudieron. Desde mi dormitorio me di cuenta de lo que estaba pasando así que conecté la alarma. Y ahí empezaron a irse amenazándome de muerte. Me dispararon”.