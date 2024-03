“Me pegaron hasta con un pedazo de madera”: sangrienta entradera en Abasto

Sangre, destrozos y pánico fue lo que vivió una pareja en la localidad de Abasto, que fue atacada por un grupo de ladrones que no dudó en usar la violencia extrema y en herir de gravedad al hombre, a quien literalmente le partieron la cabeza.

El despiadado episodio tuvo lugar en la zona de 520 y 209, cuando varios ladrones irrumpieron en el hogar y tomaron por sorpresa a la víctima. “Me pegaron hasta con un pedazo de madera de un cajón de un mueble de la pieza”, contó en diálogo con diario Hoy el damnificado.

“Tengo moretones en los brazos, golpes en la cara y la cabeza”, agregó el hombre. Cabe mencionar que los padres del comerciante, un par de jubilados, viven en frente y llegaron al momento en el que se daban a la fuga del lugar.

En total, eran tres ladrones, pero a pesar de estar superado en número el dueño de casa se defendió y comenzó a pelear con ellos. A él se sumó su esposa, la cual es miembro de la fuerza y logró desarmar a uno de los hampones, tras lo cual salió de la habitación junto a su hija, que también estaba allí.

Los minutos fueron escasos, pero según la víctima “fueron eternos”, hasta que finalmente logró poner el fuga a los maleantes, que huyeron en un automóvil con rumbo desconocido. De más está decir que hasta el momento no hay detenidos.

“Mi hija siente miedo, quedó shockeada, no me quiere ver hasta que me cure porque la asusta”, agregó el hombre. “Es una situación que las marca de por vida, a nosotros también, pero a ella todavía más”.

Cabe mencionar que los cacos ingresaron a la propiedad a través de la ventana del balcón, la cual no tiene rejas ni ningún tipo de cerradura, lo que facilitó aún más el ingreso de los malhechores.

“No descarto estar armado, tener un arma en casa para poder cuidar a los míos”, agregó el damnificado, completamente desconsolado por lo sucedido. “Tenemos que ser solidarios entre todos los vecinos”; finalizó el hombre.

Ahora, las autoridades intentan dar con los implicados, de quienes nada se sabía hasta el cierre de esta edición.