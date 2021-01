Menor desaparecida en Hernández: el imputado recuperó la libertad

Tras pasar la noche del jueves en los calabozos de la DDI La Plata, ayer fue trasladado a las fiscalías para prestar declaración indagatoria el joven de 19 años a quien encontraron junto a la adolescente de 13 que se mantuvo dos días desaparecida y causó revuelo en la ciudad. Tanto que incluso se la buscó en dos rastrillajes en las inmediaciones de su casa de Hernández hasta con perros rastreadores.

Lo acusan de “sustracción de menor”, delito cuya pena va de un mes a un año, ya que lo responsabilizan de haber mantenido oculta a M.G. a sabiendas de que era buscada desde la tarde del martes hasta la del jueves, cuando fueron hallados ambos en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

La fiscal de la causa, Virginia Bravo, pidió que la aprehensión pase a detención, pero la jueza de Garantías, Marcela Gardenia, la rechazó, ya que entiende que no hay riesgos procesales. De esta manera, recuperó la libertad aunque seguirá siendo investigado.

Las primeras versiones brindadas daban cuenta de que el implicado y la chica mantenían una relación tras haberse conocido a través de las redes sociales. Una amiga de la nena contó que M.G. “hablaba con un chico de nombre… (el del imputado), me dijo que tenía 14 años y era de Mataderos. Hablé un par de veces con él por pedido de ella. Le mandé un mensaje preguntándole si sabia algo de ella pero nunca respondió. M.G. no me dijo que iba a verse con él y nunca me dijo que fueran novios”.

En tanto, una psicóloga relató: “La situación personal, emocional y social de M.G., sumado a su corta edad, incrementa su vulnerabilidad, potenciando al máximo el nivel de riesgo victimal, ya que se infiere una huida de su hogar voluntaria; la misma, con el correr de los días, solo podría sostenerse con la colaboración de otras personas que pudieran aprovechar su inmadurez emocional”.

Tras el Reconocimiento Médico Legal al que fue sometida, fue devuelta a sus padres y se determinó que se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones de ningún tipo.

SUBE y antena celular

M.G. se fue de su domicilio el martes y su tarjeta SUBE se activó en la estación de Gonnet del tren Roca a las 15.15, a las 16.44 en Plaza Constitución y a las 23.17, siempre del martes, en el interno 614 de la línea 174 de Capital Federal.

Su mencionada amiga le contó a la Policía sobre el imputado, aportando su nombre y su teléfono. Los investigadores cruzaron los movimientos de la SUBE de él con los de ella y ambos coincidieron, al mismo tiempo, en La Matanza, mismo lugar donde el celular de la chica se activó