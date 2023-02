Misiones: Un padre denunció que su ex pareja le pegó a su hijo de 7 años

En medio del caso Lucio Dupuy, se conoció un caso de violencia intrafamiliar en Posadas, Misiones.

Un padre denunció que la madre de su hijo, su ex pareja, golpea brutalmente al niño de 7 años, por lo que pide la tenencia.

Matías Emanuel Medina, de 32 años, le relató al medio Misiones Online lo que ocurria con Enzo, su hijo. Según lo contado, todo comenzó cuando Medina llamó a la madre, Rocio.F, para ir a buscar al menor y ella le dijo que este no le hacia caso y que se portaba mal. Luego de esto, el padre le preguntó al niño sobre lo sucedido, a lo que Enzo respondió: "Papi no sé como hacer para que mi mamá no se enoje conmigo".

Tras ir a buscarlo y llevarlo a su casa, Matias descubrió que el infante tenía marcas en la espalda y en los genitales por los golpes recibidos.

"Cuando lo traje a casa, cuando se estaba por bañar vi lo brutales golpes que tenía, casi no podía caminar, tenía la espalda toda morada y las partes genitales golpeadas también, tenía el cuerpo caliente como afiebrado" le afirmó a Misiones Online.

Al ver el cuerpo del niño, el papá fue a hacer la denuncia a la comisaria de la mujer de Fátima y a su vez, le envió las fotos de las heridas a la madre. Esta última respondió violentamente al cuestionamiento de Medina y le aseguró que le iba a "prender fuego la casa". La amenaza provocó que por temor y seguridad el hombre se fuera de la casa con el menor.

Según lo relatado, Enzo no quiere vivir con su madre: "No quiero vivir más con mi mamá, ella me pega demasiado" expresó el jovencito.

Sin embargo, entre los mayores tienen un convenio de régimen de visitas, donde el niño vive con la madre y el padre puede visitarlo o llevárselo con él, los miércoles y viernes de 17:30 a 22:00 horas y un sábado intermedio desde las 12 hasta las 22pm del día domingo.

"Pedí que me den un papel que garantice que él pueda quedarse conmigo, yo no quería que el vuelva con ella" recordó Matias cuando fue a la comisaría.

A pesar de esto, el convenio que tienen entre los adultos no asegura al padre que su hijo pueda estar con él. Es por esto que tiene miedo que sigan ocurriendo agresiones y por ello pide la tenencia. "No quiero que mi hijo sea otro Lucio", sentenció.

FOTO: Misiones Online