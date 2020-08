Neuquén: otra víctima del dióxido de cloro

Un lamentable hecho consecuencia de la desinformación volvió a provocar una muerte en el hospital de Plottier, Neuquén. Un nene de 5 años murió en la madrugada de este sábado por un paro cardiorespiratorio luego de que sus padres le dieran dióxido de cloro.

El niño llegó al hospital sin signos vitales e intentaron reanimarlo pero no pudieron salvarle la vida. Pese a que le realizaron RCP durante 50 minutos, el deceso se confirmó a las 0:30 de este sábado.

Es la segunda muerte relacionada al dióxido de cloro en el país. Hace apenas unos días, un hombre de 50 años en Jujuy falleció luego de ingerir un litro y medio del desinfectante industrial por recomendación de un amigo.

Las autoridades sanitarias del mundo (incluída la ANMAT) aseguran que la sustancia es peligrosa para el consumo humano.

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, advirtió sobre los riesgos de ingerir dióxido de cloro, como mucha gente está recomendando irresponsablemente en la actualidad.

"El ANMAT sacó un aviso o comunicado en relación a que no es un producto aprobado y que no solamente no existe evidencia de beneficio, sino que puede ser tóxico", dijo.

"No está demostrado que el dióxido de cloro tenga ningún beneficio y generar más dudas e incertidumbre sobre curas mágicas no es bueno", agregó Vizzotti. Que "comunicadores generen estas situaciones que puede ser peligrosas", concluyó.