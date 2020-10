"No tenemos agua, no tenemos luz, se inunda siempre y estamos explotados de basura"

La negligencia por parte del gobierno de Julio Garro, hace que los cooperativistas y habitantes de los barrios periféricos de la ciudad salgan a la calle a reclamar por los derechos al acceso de agua potable, luz, gas y trabajo.

Días atrás, Diario Hoy, fue testigo de las condiciones en las que viven en Barrio Argentino, Melchor Romero, Villa Elvira y otros tantos luego de la lluvia, donde quedaron absolutamente inundados.

Sin embargo, el gobierno sigue sin dar respuesta a la población, que no ve otra forma de visibilizar el reclamo que cortando calle 12, frente a la Municipalidad.

Osvaldo Casanova, secretario general de la CTEP (Confederación de Trabajadores por la Economía Popular)dialogó con éste medio y dijeo: "Queremos una mejora en los barrios. No tenemos cloacas, no tenemos luz. Las calles cada vez que llueve no se puede entrar y en la última semana toda la periferia estuvo toda inundada. Nadie se hace cargo. Estamos explotados de basura".

Es muy triste lo que sucede en la periferia platense, donde el propio gobierno local brilla por su ausencia. Cabe destacar que en campaña, el actual intendente había recorrido los barrios "escuchando" a los vecinos y prometiéndoles soluciones a los problemas que los aquejaban. Hoy, Julio Garro, es esclavo de sus promesas...