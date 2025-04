Palabra clave por la muerte de Maradona: continúa declarando Verónica Ojeda

Tras el inicio de su declaración el pasado martes, hoy Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona y madre de uno de sus hijos, continuará brindando su testimonio en el marco del juicio que se sigue por la muerte del exfutbolista. En tanto, en las últimas horas se conocieron los detalles de las palabras vertidas por la mujer en su primera exposición.

La progenitora de Diego Fernando comenzó a prestar testimonio este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, en el que afirmó que el también antiguo entrenador “tenía olor a caca y a pis” en la casa del barrio cerrado San Andrés. A su vez señaló que conoce a tres de los acusados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

En este sentido, criticó a Luque por haberse tomado una foto “cholula” con el paciente tras la operación del hematoma subdural, mientras que acusó a Cosachov de haberla “usado” y dijo que Díaz usaba un vocabulario que no correspondía para referirse al alcohol: “Él llegaba y decía que Diego no tenía que tomar chupi, no usaba la palabra alcohol. De esa forma se dirigía a la familia”.

También recalcó que Luque “mintió” sobre la cirugía porque “se enteraron que otros médicos la realizaron”: “Nos dijo que fue un éxito, pero nos mintió. Es una vergüenza”.

Con respecto a la casa de Tigre, describió que estaba sucia y “no se encontraba en condiciones para una internación domiciliaria” dado que “había olor a pis y caca” en la habitación de Diego. “Lo vi a Maradona dos días antes de la muerte. Estaba hinchado”.

Contradicciones

Por su parte, uno de los defensores de Luque, Julio Rivas, pidió a los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach que se exponga el audio de la reunión en la Clínica Olivos ya que Ojeda habría incurrido en “contradicciones”. Los magistrados le solicitaron al letrado que especifique a qué fragmentos hacía alusión y comenzó a interrogar.

“Usted dijo recién que Luque era médico clínico, pero en la reunión sostuvo que era neurocirujano. ¿Qué función cumplía Luque?”, preguntó Rivas, a lo que Ojeda le respondió que no recordaba.