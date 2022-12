Pedido de justicia para capturar a los criminales de Marcelo Cáceres

Pese a que la Justicia platense asegura tener identificados a los asesinos de Marcelo Cáceres, a quien mataron en Navidad en el barrio El Retiro, hasta el cierre de esta edición no se habían producido detenciones y la familia de la víctima exige justicia.

Allegados cortaron ayer a la tarde la intersección de la avenida 44 y 155, para reclamar las capturas de los implicados, que escaparon en moto tras dispararle en varias ocasiones al hombre de 35 años, quien murió de un balazo en el abdomen.

La madre de Marcelo contó que “apareció la hermana con el marido y le pegaron un tiro en el brazo y en la panza”, y admitió que entre los hermanos no se llevaban bien. “Vino ella y le quitó la vida a su propio hermano. Me lo sacó de las manos, no tengo consuelo, no me va a devolver a mi hijo”.

El padre a su vez indicó que cuando vio malherido a Cáceres, agonizando, “le quise dar reanimación, le abrí los ojos y los cerró, me lo sacaron de las manos, yo quiero que paguen lo que hicieron”.

Un crimen absurdo

Tal como Trama Urbana informó en su edición anterior, todo ocurrió el domingo por la madrugada, luego del brindis navideño, cuando una mujer y su pareja fueron hasta la casa de los parientes de la primera, en 50 entre 157 y 158. Sin embargo, Marcelo les negó la entrada ya que no se llevaban bien, por lo que los asesinos extrajeron un arma de fuego y dispararon.

La lesión de Cáceres fue tan grave que ni siquiera llegó con vida al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue trasladado, y mientras agonizaba los implicados huyeron. Lo paradójico es que, aunque están identificados, todavía no pudieron ubicarlos y el caso se mantiene impune.

Se abrió una causa penal en la fiscalía de turno número 15 por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”.