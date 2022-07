Pidieron prisión perpetua para el homicida del periodista y traductor Juan Rigotti

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal n° 5 de La Plata, el fiscal Mariano Sibuet pidió prisión perpetua para Walter Osvaldo Ferraras (57), acusado de haber asesinado a puñaladas al periodista y traductor Juan Pablo Rigotti (32) el 11 de marzo del 2016 en una vivienda de la localidad bonaerense de Ensenada, informaron ayer fuentes judiciales.

Previo a los alegatos, el imputado pidió declarar, se quebró y confesó el crimen. Dijo que, en el momento del hecho, él estaba perdido porque consumía cocaína todos los días, que solo quería dinero y que estaba arrepentido. A raíz de ello, se desistió del resto de la prueba.

Las abogadas de la particular damnificada y novia de la víctima, Berenice Alejandra Martínez, adhirieron al planteo del fiscal y a la solicitud de la pena por el delito de “homicidio en ocasión de robo” más “lesiones graves”, debido a que ella terminó con serias lesiones de arma blanca. Por su parte, la defensa de Ferraras le pidió a los jueces Carmen Palacios Arias, Ezequiel Medrano y Ramiro Fernández Lorenzo una consideración especial por la edad del imputado.

“¿Viste? Te maté”

La declaración de la joven sobreviviente fue clave para contar lo ocurrido e identificar a Ferraras, tal como lo hizo en la rueda de reconocimiento en la investigación. Martínez comentó que escuchó un golpe y luego vio que su pareja bajaba con el imputado, quien lo tenía agarrado del cuello con una cuchilla. “Era muy violento, todo el tiempo pedía plata. Yo le decía que no teníamos dinero, solo $800”, relató.

Además del efectivo, la muchacha también le entregó al atacante una cámara digital y un teléfono celular marca LG. Sin embargo, el acusado les dijo que los iba a matar, contó la sobreviviente.

“En un momento, Ferraras empezó a acercarse, comienza una lucha y se cae una puerta corrediza. En ese forcejeo constante, volvimos al living. Traté de sacarle la cuchilla pero no pude. En ese momento, él estaba apuñalando a Juan Pablo. Había sangre por todos lados. Le daba las últimas puñaladas a mi novio y le decía: ¿Viste? Te maté”, recordó Martínez entre lágrimas.

“Él ya no podía sostenerse más en pie y se cae. Me dice: Andate porque te va a matar. Fui corriendo a la cocina a buscar una cuchilla, que encima no cortaba. Le dije (al acusado) que se fuera y me contesta que le abra la puerta, porque estaba con llave, él había entrado por el balcón”. Pero cuando ella encontró la llave, el sujeto ya se había ido por el mismo lugar por donde ingresó.

Rigotti fue trasladado al hospital Celestino de Ensenada con la ayuda de un joven que pasaba con su automóvil por el lugar. El periodista fue intervenido quirúrgicamente pero un rato después falleció. Además, a raíz de esas lesiones, la muchacha tuvo al menos tres operaciones para recuperar la movilidad.