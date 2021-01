Píparo descartó que Ganduglia haya llegado por un llamado de ella

A 6 días de lo ocurrido durante la madrugada del 1 de enero de 2021 en la ciudad, donde Carolina Píparo y Juan Ignacio Buzali, su pareja, fueron asaltados por 6 motochorros en 46 y 17. Luego, dentro de la conmoción que generó el episodio, de haber atropellado a dos motociclistas, la funcionaria declaró ante la Justicia en el día de ayer.

Allí destacó que Ganduglia arribó a Plaza Moreno 20 minutos después de que Buzali y Píparo lleguen al lugar. Sobre ese tema aseguró "Yo no lo llamé, sino tenía mi teléfono y no tenía mis contactos. Ahí Darío me dice: 'Caro, escuché por la radio que te pasó algo ¿Como estás?'. Yo ahí le pido a la policía si tenían agua o algo, porque sentía que no me pasaba una gota de saliva".

Con respecto a la consulta que le hace ella a la policía en Plaza Moreno, sobre si había habido algún accidente, los agentes le confirman que no había ningún reporte. En diálogo con Enrique Rifourcat, en ese momento, también le dice que no hay reporte del SAME para poder seguir y ver qué fue lo que pasó.

Lo cierto es que Píparo desvinculó a Ganduglia por un posible encubrimiento de la causa. El propio funcionario llegó al lugar por una escucha a través del handy del 911, donde dijeron que Carolina Píparo había sido víctima de un robo y se encontraba en Plaza Moreno.

Con esto se descarta la teoría de que pudo haber obstruido el proceso policial o penal, porque ya habían tomado el caso los agentes de la policía bonaerense que se encontraban allí.