Protesta, reclamo y pedido de Justicia en el Fuero Penal

Familiares de Carlos Benítez y Gonzalo Gillieri protestaron, por distintas causas, en la puerta de la Fiscalía del Fuero Penal, en calle 8 entre 56 y 57, esperando que la Justicia dé respuestas.

En este sentido, respecto al caso de Gillieri, los familiares denuncian que el asesino se fue a Villa Gesell: “Estamos pidiendo la detención de este individuo, el cual quedó libre, la jueza primero lo detuvo, cuando fue el hecho, pero eran lesiones, cuando pasa a homicidio lo deja libre”, sostuvieron.

“Yo quiero justicia por mi hermano, no puedo ver llorar a mi mamá todos los días, tenía 5 nenas, al chabón no le importó nada, pasó por mi casa con la novia”, dijo su hermana. “No fue una trompada, mi hermano tenía la cabeza hecha mierda. No fue una pelea, lo fue a matar y lo consiguió”, agregó.

Por otra parte, el otro caso, a Benítez lo acusan de robo agravado con arma de fuego y está hace 9 meses preso, pero sus familiares dicen que el “lo único que tiene en contra es la declaración de un testigo. Mi hermano pasó por tres ruedas de reconocimiento y el testigo nunca se presentó”, explicaron.