Raid delictivo entre Barrio Norte y Gonnet terminó en El Mercadito, con tiros incluidos

Cuatro delincuentes armados, y al parecer menores de edad, causaron un gran revuelo durante los últimos minutos de la tarde del domingo. Cometieron al menos dos asaltos en diferentes puntos de la ciudad, y se llevaron consigo dos autos y otras pertenencias de las víctimas.

Al ser advertida su maniobra por las fuerzas policiales, se inició una persecución en la que hubo coches chocados y también un tiroteo dentro del barrio tolosense de El Mercadito, donde los vecinos apedrearon a los agentes de la fuerza cuando cumplían con sus tareas.

Fuentes oficiales le confiaron a este medio que todo se inició en Barrio Norte, cuando los ladrones sorprendieron a una mujer en calle 2 entre 33 y 34 y, apuntándola con pistolas, la amenazaron y le exigieron la entrega de todo lo que llevara consigo. Lejos de resistirse, ella les dio todo y los hampones terminaron también llevándose su auto, un Chery QQ.

Consumado el hecho, se dieron a la fuga a toda prisa, pero no dejarían allí sus fechorías, sino que fueron por más. Enfilaron hacia Gonnet y, en la zona de 10 y 502, repitieron la maniobra cuando se cruzaron con un hombre. Lo amedrentaron con las armas y lo obligaron a que les de todo lo que tenía.

El damnificado, como en el caso anterior, obedeció, y así, perdió dinero y otros elementos de valor. Los malvivientes dejaron allí el Chery y, en cambio, se subieron a la Renault Duster de su última víctima.

Investigan más delitos

Alertados, agentes de la comisaría Decimotercera, ubicada en Gonnet, salieron a cazar a los malhechores, teniendo ya algunos datos de ellos y conociendo, a su vez, el vehículo en el que circulaban.

Poco después pudieron dar con ellos, pero los cacos, lejos de entregarse, aceleraron y procuraron perderse de vista. “En el camino hacia El Mercadito, colisionaron a algunos autos que justo pasaban por el lugar. Sobre la avenida 520 y desde 115, hicieron estragos”, le confió a Trama Urbana un jefe policial.

Pese a eso, se las apañaron para ganar el interior del conflictivo barrio, aunque terminaron encajando la camioneta en un zanjón próximo a unos piletones. Al no poder sacarlo de allí, descendieron y continuaron a las corridas. “Hubo, allí, un enfrentamiento armado que por suerte no trajo consecuencias y no hubo que lamentar heridos, de ninguno de los dos lados”, amplió el vocero.

Claro que a la historia aún le faltaba un capítulo más para concluir. Ya que los malhechores continuaron con su escape, hasta que se internaron en los pasillos del lugar y se perdieron de vista. Los agentes intervinientes procuraron rescatar la Duster y trasladarla hasta la comisaría, pero entonces buena parte de los vecinos del lugar comenzaron a arrojarles piedras, obligándolos a retroceder.

“La situación, llegado un punto, se complicó, porque los frentistas no querían dejar ir a los numerarios y seguían juntando piedras y elementos contundentes para tirarles, por lo que debieron solicitar apoyo”, culminó la fuente consultada.

Minutos después, llegó la calma y se pudo sacar el vehículo de la zanja. Este fue trasladado hasta la comisaría Decimotercera, donde se iniciaron las actuaciones. En cuanto a los autores del traumático episodio, es poco lo que se sabe de ellos y continúan prófugos, mientras se investiga si protagonizaron más delitos además de las ya descriptos.