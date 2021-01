Romero: tres robos en la misma cuadra en solo una semana

Los hechos de inseguridad parecen ir en aumento. Ahora vecinos de la localidad de Melchor Romero se mostraron completamente indignados ante lo que denuncian son robos reiterados, los cuales padecen a diario.



En medio de una creciente ola delictiva que parece no tener fin, frentistas de la zona de 522 bis y 170 señalan que fueron víctimas de tres robos en una misma cuadra en tan solo una semana. Incluso, el último de los episodios quedó registrado por las cámaras de seguridad de las inmediaciones.



Según precisaron testigos consultados, en las filmaciones puede verse a tres motos y seis delincuentes asaltando a mano armada a un vecino en el momento que intentaba ingresar a su domicilio. También apuntaron a otro frentista, que salió a la calle a ver lo que ocurría cuando escuchó gritos y de milagro no ingresaron a su vivienda, ya que logró cerrar con llave antes de que los hampones pudieran acercarse.



En lo que respecta al violento robo que padeció el damnificado, los maleantes se llevaron la billetera del hombre, en cuyo interior tenía aproximadamente $1.000, su DNI, su registro de conducir y la cédula verde del auto. También se apoderaron de sus llaves, aunque no lograron hacerse del vehículo porque este quedó atascado en una zanja.



Al cierre de esta edición nada se sabía de los autores del hecho, quienes escaparon de la escena a toda velocidad y con rumbo desconocido. Resta realizar el análisis de las cámaras de seguridad para poder recabar pistas que den con los malhechores.