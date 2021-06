Rompieron a patadas una puerta para robar en una casa

El festejo de los 98 años de la localidad platense de Gorina no fue el mejor para una familia de allí, ya que fueron sorprendidos por una banda de delincuentes en su domicilio, informaron ayer fuentes policiales.



De acuerdo a lo que este multimedio pudo saber, una organización de cuatro ladrones se hizo presente durante la noche del martes en una vivienda de 137 entre 484 y 485, alrededor de las 23:30.

“Rompieron la puerta principal a patadas”, contó un familiar de las víctimas, quien relató luego que parte del accionar quedó registrado en la cámara de seguridad de un vecino: “Se vio cuando saltaban las rejas. Gracias a eso, a que se los pudo ver, se llamó de inmediato a la Policía”. Consumado el ataque, los implicados se dieron a la fuga con rumbo incierto y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos. “Fue un momento horrible, pero por suerte las víctimas están bien”, agregó un frentista del barrio, y no dudó en aseverar que “la zona es peligrosa, como en cada punto de La Plata. No se puede estar más tranquilo y tenemos que vivir encerrados. Esperemos que esto cambie algún día”.