Salieron a hacer un trámite y les desvalijaron la casa

Un robo bajo la modalidad de escruche ocurrió en las últimas horas en la zona de 131, entre 515 y 516. Según relató el dueño de la casa, malvivientes ingresaron cuando él y su esposa habían ido a realizar un trámite al centro. Al momento de regresar a su hogar, se dieron cuenta que los habían desvalijado. Les robaron electrodomésticos y hasta la ropa de cama. También se llevaron una moto.

“Mi señora se fue a hacer trámite al centro. Cuando salí de trabajar alrededor de las 20 horas, la pasé a buscar y volvimos a casa. Cuando llegamos, nos encontramos con que estaba totalmente vacía”, explicó el dueño de la vivienda. Tras el hecho, los propietarios radicaron la denuncia en la sede policial.

“Llamamos a la Policía través del 911 y vinieron los efectivos hasta nuestro domicilio, pero después tuvimos que ir a declarar al Destacamento de Hernández y estuvimos hasta las 4 de la mañana aproximadamente para contar lo que había pasado”, continuó su relato el hombre que sufrió el robo, y agregó: “Nos dejaron con lo puesto”.

Para colmo, en la zona no hay cámaras de seguridad y los malvivientes no pudieron ser identificados. “Los vecinos no vieron nada y tampoco sabemos quienes habrán sido, pero seguro eran del barrio porque sino no podrían haberse llevado todo tan rápido”, manifestó.

“Necesitamos ayuda, con lo que puedan colaborar es bienvenido, porque nos robaron la heladera, el lavarropas, las sábanas y frazadas”, manifestó el damnificado y solicitó la ayuda de la comunidad. Ambos viven con un menor de edad, de 10 años, y un joven de 20.

Zona liberada

Consultado por la seguridad en el barrio en Hernández, el vecino contó a este multimedio que los robos suceden todos frecuentemente, durante la noche y a plena luz del día. “Acá roban todo el tiempo y los vecinos estamos cansados ya. No pasan los patrulleros y no hay seguridad prácticamente. Acá al lado hay una empresa de contenedores a la que le robaron varias veces en estos días”, sostuvo.