Salvaje ataque a un anciano en Los Hornos

Con la Policía ausente en todos los barrios, los robos en la castigada ciudad de La Plata son moneda corriente y nadie, absolutamente nadie, está a salvo. En las últimas horas se dio a conocer un violento y gravísimo suceso que tuvo como víctima a un anciano, a quienes delincuentes asaltaron, golpearon y maltrataron, para apoderarse de sus pocas pertenencias.

Fuentes oficiales indicaron ayer que el pasado viernes, alrededor de las 22, un hombre de 80 años que caminaba por las calles 57 entre 133 y 134 de Los Hornos fue sorprendido por dos motochorros salvajes. Estos lo atacaron por la espalda, uno de ellos descendió del rodado y lo increpó, tirándolo bestialmente al piso. Una vez en el asfalto, la víctima, totalmente indefensa, fue arrastrada y quedó tendida, mientras los implicados se dieron a la fuga con rumbo desconocido y con elementos del jubilado.

Este, por fortuna, se encuentra en buen estado de salud y las heridas que recibió terminaron siendo, solo por milagro, leves. Sus familiares se volcaron a las redes sociales para mostrar el video del incidente y a la vez escribieron: “Pedazos de basura, ya nos vamos a encontrar”, haciendo clara referencia a los hampones, de quienes hasta el cierre de esta edición nada se sabía, más que permanecían prófugos.

“Zona liberada”

Lejos de tratarse de un caso aislado, poco antes (el jueves) en 62 entre 141 y 142 tres cacos, también a bordo de un ciclomotor, increparon a un sujeto que regresaba de trabajar. Amenazándolo y apuntándolo con armas, le exigieron la entrega de todo lo que llevaba consigo. Ya con el botín en su poder, huyeron y también continúan prófugos, sin que los encargados de la seguridad tengan algún dato sobre ellos.

Los vecinos de la zona indicaron que la misma se encuentra “totalmente liberada” y denunciaron que no se ven patrulleros. “Por acá no pasa nadie, más que los delincuentes. Estamos a la deriva, a la buena de Dios. Ya no se puede seguir así y desde la comisaría (la Tercera, con jurisdicción en la zona) no dan respuestas”.

La inseguridad en La Plata ya es un tema recurrente que preocupa a todos, y a pesar de los continuos cambios en las seccionales y en la mismísima Jefatura Departamental, en realidad nada cambia. “Lo único que hacen es enrocar a los policías de un lugar a otro, pero no van al fondo de la cuestión. Si un comisario hizo desastres en Los Hornos, no va a mejorar la problemática si lo cambian, por ejemplo, a Romero”, puntualizó otro frentista.