Salvaje ataque motochorro en un comercio platense

La ciudad de La Plata se sigue destacando por su brutal inseguridad e impunidad, y en las últimas horas se registró un violento suceso en Barrio Hipódromo, donde un grupo de ladrones causó temor y terminó huyendo con diferentes elementos de valor.

Fuentes policiales le contaron a Trama Urbana que todo ocurrió ayer a las 19 en una verdulería de avenida 122 entre 42 y 43, hasta donde llegó un repartidor a bordo de una moto Honda Titán de color azul.

Entonces irrumpieron dos cacos en un ciclomotor, del cual el que iba como acompañante se bajó, arma en mano, y apuntó al trabajador. Fuera de sí y a los gritos, le pidió la llave del rodado. Mientras su cómplice hacía de campana, el maleante entró al local, obligó a tirarse al piso a todos los presentes y enfiló hacia la caja registradora, de donde sacó todo el efectivo que había.

Con el botín en su poder, escapó con la moto del repartidor, mientras que el segundo delincuente hizo lo propio. En cuestión de segundos se perdieron de vista y hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos.

Los vecinos apuntaron directamente contra los agentes de la fuerza y la creciente inseguridad: “No paran de robar en toda la ciudad y la Policía no hace absolutamente nada. Dan asco. Muchos cambios en la Departamental pero nadie se encarga de cuidarnos a nosotros, que somos los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos”, dijo uno.

Otro denunció que “la Policía en La Plata no existe, ni siquiera cuando llamás al 911 aparecen. Siempre tienen alguna excusa: que no tienen personal, que no tienen móviles. Si no pueden garantizar la seguridad, que den un paso al costado, porque así no se puede seguir”.

Numerarios de la comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona, analizan las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, para ver si en alguna quedó registrado el violento suceso, que marca claramente cómo se vive en la ciudad capital.

También se roban patentes

Además, sujetos desconocidos a bordo de una moto se robaron al menos una patente de un auto estacionado en calles 11 y 66, sin que nadie lo detectara. Con la chapa asegurada, se fueron y nada se sabe de ellos.

Los investigadores sospechan que sustrajeron la patente para colocarla en un auto robado, con el fin de continuar perpetrando ilícitos sin ser identificados. “Por lo pronto no tenemos más denuncias de hechos similares, pero no descartamos que aparezcan con el paso del tiempo”, le confió a este diario un pesquisa de la causa.