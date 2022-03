Salvaje robo con golpes incluidos a metros de una garita de seguridad en La Plata

Un adolescente se convirtió ayer en una nueva víctima de inseguridad en la ciudad de La Plata, ya que fue atacado en plena luz del día y en el casco urbano por un motochorro, que no solo le quitó sus pertenencias sino que también lo golpeó.

El hecho tuvo lugar pasadas las 16 en Parque Alberti, ubicado en las avenidas 25 y 38, cuando el hampón sorprendió al chico, lo amenazó, le pegó en la espalda y le sacó todo lo que tenía. Pese a que el suceso se materializó a metros de la garita de seguridad que allí hay, el implicado logró darse a la fuga y hasta el cierre de esta edición permanecía en esa condición.

Para mayor indignación, se informó que las cámaras de seguridad de la zona no graban, lo que llevó a que los vecinos del lugar se manifestaran.

Entre otras cosas, dijeron: “¿Y los de seguridad dónde estarían? Seguramente mirando para otro lado”; “tendría que haber tres y solo había uno que no vio nada porque las cámaras no andan”; “en las garitas no hay nadie, no sé para que hacen más policías si ni para espiar sirven”; “no existen las garitas, son sueldos al divino botón”.