Pese a la brutalidad del crimen de Berisso, aún no lograron dar con el asesino

Pasan los días pero la Justicia platense no logra dar con el criminal que asesinó de manera brutal a un joven en Berisso, a quien no solo golpearon de manera salvaje, sino que lo prendieron fuego cuando todavía estaba con vida. Pese a tratarse del homicidio más impactante en lo que va del año en nuestra región, las autoridades abocados a la causa no tienen siquiera una pista firme en la cual basarse.

La mañana del sábado fue hallado en un descampado de la ruta 11 y camino Real de la vecina ciudad el cadáver de un hombre de unos 25 años, que hasta el cierre de esta edición no había sido identificado. Pronto el lugar se llenó de peritos y detectives, quienes determinaron que al infortunado lo habían amordazo y maniatado, y lo habían quemado luego de tirarle un agente acelerante que podría tratarse de nafta.

El siguiente paso, una vez removido el cuerpo y estudiado la escena (la que se determinó que era la secundaria, puesto que el ataque fue perpetrado en otro lado todavía desconocido), fue llevar a cabo la operación de autopsia sobre los restos.

Allí se determinó que al muchacho lo quemaron cuando aún respiraba, aunque se desconoce si estaba inconsciente por una serie de golpes anteriores. De acuerdo a los voceros, había presencia de congestión y edema en las vísceras y presencia también de una tonalidad negra correspondiente al humo en el interior de la vía área, lo que se desprende que respiraba cuando comenzó a prenderse fuego. Además, los forenses indicaron que habría sufrido por la combustión que generó el fuego un cuadro de shock e insuficiencia respiratoria aguda. Especificaron que las quemaduras eran del tipo AB-B, incluyendo zonas de carbonización.

Como consecuencia del compromiso de los tejidos, no se lo pudo identificar a través de las huellas dactilares y los investigadores esperan poder hacerlo por los detalles que tenía, como un tatuaje con forma de tribal, una cruz de aro en la oreja derecha y una pulsera de hilo rojo con detalles en colores verde, amarillo, rojo y negro en la muñeca izquierda, además de las piezas dentarias, que ya están siendo analizadas.

Tintes mafiosos

Debido a las características del hecho, si bien los pesquisas no tienen todavía dato alguno para dar con el autor o los autores, no dudan en catalogar el crimen como “mafioso”. Se basan para aseverarlo en todo lo que envuelve al hecho: “Un cadáver arrojado en un descampado, maniatado, amordazado, golpeado y prendido fuego habla por sí solo. Se trató de un homicidio dentro del mundo del hampa. Un vuelto, una venganza, algo que vaya por ese carril”, le confiaron a Trama Urbana.

Y relataron también que la víctima fue sometida a una golpiza antes de darle muerte, y que la misma ocurrió en un sitio ajeno a donde luego fue descubierto el cuerpo. “El pasto no estaba quemado como debería haberlo estado, y eso nos da la pauta de que lo agredieron en un sitio que todavía desconocemos”, finalizó el portavoz.

Claro que, pese las hipótesis policiales, nada saben del asesino ni los verdaderos motivos por el cual cometió el suceso. Confían en poder tener mayores certezas una vez que pueda determinarse la identidad del damnificado.