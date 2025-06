Escándalo en un colegio platense: alumna golpeó a una docente

Una docente de la escuela 74 ubicada en 20 y 54 denunció que una alumna la atacó físicamente y la directora del mismo establecimiento también la increpó. La mujer relató que jamás le sucedió algo así en 21 años y narró que todo comenzó el 28 de mayo, a la vez que radicó la correspondiente denuncia en la comisaría Quinta. En uno de los sucesos, una alumna “amenazó con desfigurarme y esperarme a la salida para golpearme, delante de la preceptora que no dijo nada ni anotó nada. Luego, me empujo y me pegó una patada”, relató. Se reunió con los padres de la implicada y le pidió a la directora el acta de ese encuentro, pero se lo negó y poco después le criticó que su clase era un “desastre”.