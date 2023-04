Sangriento robo a un hombre en Los Hornos: dos motochorros lo molieron a palos

Otro violento robo se registró en las últimas horas en un sector de la ciudad de La Plata, y nuevamente los delincuentes se salieron con la suya, ya que no fueron atrapados y hasta el cierre de esta edición permanecían en la clandestinidad, causando la desesperación e indignación vecinal.

Fuentes policiales le informaron ayer a Trama Urbana que todo ocurrió la noche del jueves, cuando un hombre que llegaba del trabajo en su moto fue abordado antes de ingresar a su casa de 164 bis y 46 de Los Hornos por dos asaltantes que circulaban en un ciclomotor.

Para amedrentarlo, lo golpearon de manera salvaje antes de que pudiera siquiera defenderse y en cuestión de segundos le sustrajeron todo lo que llevaba consigo, como dinero y su celular. No conformes, también le sacaron el rodado en el que iba y hasta el casco, para después darse a la fuga con rumbo desconocido, dejándolo tirado y malherido en el piso.

Pese a que todo quedó registrado en una cámara de seguridad, las autoridades de la comisaría Tercera —con jurisdicción en la zona— y del Comando de Patrullas La Plata no lograron dar con los causantes, y ni siquiera cuentan con pistas firmes para poder localizarlos. “Esto pasa todos los días y la respuesta policial es siempre la misma: que no tienen patrulleros, que no pueden garantizar la seguridad y que mucho más no pueden hacer. Ahora, si los que nos tienen que cuidar dicen eso, ¿entonces quién nos cuida?”, se preguntó un frentista.

La víctima, aunque con heridas visibles por la paliza que sufrió, por fortuna se recupera y se encuentra en buen estado de salud.

La cuadra del terror

En tanto, los residentes de la cuadra de 152 y 59, también en Los Hornos, aseguran que un malviviente causó diversos atracos de manera impune, ya que nunca lo capturaron.

Detallaron que el individuo entró a varias casas, de las que salió con diferentes elementos de valor. “Ya se robó plata, zapatillas, ropa, una tablet y un horno eléctrico”, enumeraron.

Además, en esta oportunidad al menos una cámara registró el accionar delictivo, pero eso no fue suficiente para poder localizarlo.