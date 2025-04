Accidentada mañana de sábado Santo en la Región

El hecho ocurrió a primeras horas de la mañana cuando dos vehículos chocaron en la intersección de Camino Centenario y 511. Producto del impacto uno de ellos, un Renault Clio gris se prendió fuego quedando totalmente destruido. El otro una Chevrolet Tracker roja quedó sobre el Camino.

Según fuentes policiales al llegar al lugar el rodado gris comenzó a prenderse fuego por tal motivo se hizo presente una dotación de Bomberos de Gonnet quienes sofocaron el foco ígneo. El ocupante de este rodado un hombre de 36 años fue trasladado al Hospital de dicha localidad, mientras que el conductor de la camioneta también de 36, fue llevado a la Clínica Modelo de Quilmes los dos conscientes. Además, se inició una causa por lesiones culposa donde quedaron imputados.

Un vecino habló con la RED92 sobre los reiterados choques en la zona ¨Y esto es un peligro los automovilistas cruzan y no respetan, todos apurados y a la seis de la mañana me imagino. Está todo señalizado y no respetan nada¨, explicó enojado sobre la situación.