El Papa Francisco no participó del viacrucis en Roma

El Papa Francisco no asistió ayer al tradicional viacrucis en el Coliseo de Roma debido a su convalecencia tras haber estado 38 días internado.

Sin embargo, envió un mensaje que fue leído durante la ceremonia: “La economía de Dios no mata, no descarta, no aplasta; es humilde, fiel a la tierra”, expresó.

“Tú eres, Jesús, el Señor de la alegría”, agregó, y criticó el modelo actual: “Hemos construido un mundo de cálculos y algoritmos, de frías lógicas e intereses implacables”. El mensaje completo fue publicado en su cuenta de X.

El Jueves Santo, Francisco visitó la cárcel de Regina Coeli, donde se encontró con 70 reclusos. No realizó el tradicional lavado de pies, pero les transmitió: “Este año no puedo hacerlo, pero sí puedo y quiero estar cerca de ustedes. Rezo por ustedes y por sus familias”.