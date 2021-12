Saquearon y destrozaron una casa en Berisso

Un extraño y gravísimo incidente tuvo lugar en las últimas horas en un sector de Berisso. Ocurrió cuando sujetos desconocidos robaron y destrozaron por completo, hasta tirar abajo, la casa de un cartonero, cuando este había salido a trabajar.

De acuerdo a lo que este multimedio pudo averiguar, todo tuvo lugar en una precaria vivienda emplazada en la zona de las calles 80 y 130. Ahí reside un hombre, quien salió como todos los días a ganarse la vida juntando cartones, dejando el domicilio solo.

Ese momento fue aprovechado por un grupo de vándalos, que se acercó hasta el lugar, ganó el interior de una forma todavía desconocida y comenzó a apoderarse de ­diferentes electrodomésticos y elementos de valor.

Sin embargo, y por motivos que no están claros, estos malvivientes no se conformaron con llevarse todo lo que encontraron y consideraron de interés, sino que también se dedicaron a romper cada rincón del mobiliario, hasta dejarlo literalmente hecho escombros. Tras el brutal y desmedido ataque, sus protagonistas se dieron a la fuga con rumbo desconocido y todavía nada se sabe de ellos.

La víctima, de 47 años, descubrió el lamentable hecho cuando regresó a su casa, y no pudo entender qué es lo que había ocurrido, ni la saña empleada por los cacos. De buenas a primeras, no solo se quedó sin sus cosas, sino que directamente se quedó en la calle. Su hija se quejó, a su vez, de que uno de los vecinos no quiere dejarles ver las imágenes de su cámara de seguridad, para ver si en ellas puede observarse el accionar criminal. “No tiene nada, le robaron absolutamente todo”, se lamentó.

“Se llamó a la Policía, pero nunca vino”

Pese a la gravedad del asunto, todavía no hay personas detenidas y la Policía tampoco tiene datos certeros para dar con la organización delictiva responsable. “Sabemos que tuvo que ser una banda, porque una sola persona no puede hacer semejante desastre”, le contó a Trama Urbana un vocero con acceso a la causa.

Lo único que piden los allegados al damnificado es que se haga justicia y que se capture a los implicados, ya que al hombre le costó mucho trabajo construir la casa, cuyo terreno se lo compró a un vecino tiempo atrás por $10.000.

Los residentes del área se mostraron ­profundamente disconformes con el accionar policial, ya que aseguran que “la zona está a las buenas de Dios. Por acá no pasa nunca un patrullero y no vivimos tranquilos. Es muy inseguro, pero esto que pasó ya es el colmo”.

Otro frentista indicó: “Los que robaron no fueron delincuentes. Esto lo hicieron con maldad”, mientras que un tercero denunció que “se llamó a la Policía, pero ¿saben qué? Nunca vino”.