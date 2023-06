Se reanudó el juicio al acusado de asesinar a su exmujer y de simular un suicidio

El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de la ciudad de La Plata reanudó ayer el juicio oral al albañil Jonathan Omar Rodríguez, de 31 años, acusado de haber asesinado a su expareja, Mónica Judith Ríboli (29), en 2019, dentro de una vivienda ubicada en calle Castro Barros al 200 del barrio Libertad, en la localidad bonaerense de Cañuelas.

Fuentes consultadas por este multimedio señalaron que durante el primer día de audiencia debate declaró una vecina, quien comentó que habló con la víctima un rato antes del macabro hecho. Por su parte, durante la jornada del pasado miércoles prestó testimonio una psiquiatra especializada en el área de criminalística.

De acuerdo con la investigación de la fiscal Norma Pippo, los policías de la comisaría Primera de la mencionada ciudad fueron alertados de que una mujer supuestamente se había suicidado. El sospechoso se hallaba en la casa de la damnificada y les dijo a los oficiales de seguridad que había encontrado a su exmujer ahorcada con un cable.

Entonces, los numerarios se entrevistaron con Rodríguez, quien aseguró que la había encontrado colgada de un cable en el patio delantero de la vivienda en la que residía. El hombre también señaló que bajó a Ríboli e intentó reanimarla sin éxito. Sin embargo, no pudo hacer nada y una ambulancia del hospital local arribó a los pocos minutos, pero los paramédicos no pudieron reanimar a la mujer, que yacía sin vida.

“Asfixia mecánica manual”

Los médicos legistas constataron el fallecimiento de la joven mientras que los expertos de la Policía Científica convocados a la escena realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del deceso. Al respecto, el personal de la fuerza estableció, en principio, que la víctima no tenía lesiones compatibles con un ahorcamiento autoprovocado, por lo que la teoría del suicidio perdió fuerza. Ante esa situación, los encargados de la investigación aprehendieron sin pérdida de tiempo a Rodríguez, a quien sindicaron como principal sospechoso del femicidio.

No obstante, cuando el informe de la autopsia realizada sobre el cadáver de Mónica Judith llegó a manos de la fiscal, el documento indicó que Ríboli había fallecido por asfixia mecánica manual, es decir, por estrangulamiento, por lo que definitivamente no se había suicidado. Las marcas que quedaron en su cuello eran compatibles con la presión ejercida por dedos, no por un cable, señalaron los médicos legistas que intervinieron en la pesquisa.

En su investigación, la fiscal también tomó conocimiento de que Rodríguez y Ríboli se habían separado pocos días antes del suceso criminal, y que como si fuese poco el hombre tenía una denuncia por violencia de género hacia ella. Por ello, no podía acercarse a la vivienda que la mujer compartía con las tres hijas de ambos, aunque lo hizo con el fin de quitarle la vida.