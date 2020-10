Terror en Los Hornos por ola de abusos y violaciones

Los vecinos de Los Hornos han perdido la tranquilidad y aseguran que hay un violador suelto, a raíz de una ola de abusos, pero también de un hecho en concreto que ocurrió en 34 bis y 154.

Julieta habló con la Red 92 y comentó la situación: “La verdad, yo lo que preciso es que la doctora Virginia Bravo pueda hacer el pedido de captura. Ya presenté todo lo que había que presentar, ya presenté la denuncia, acompañé a cuatro víctimas más”, relató.

“Preciso que los busquen, vivo sola, y temo. Las otras víctimas también temen. Queremos que se haga justicia, que esté preso: es un pedófilo y es un violador, atacaba criaturas, todas entre 6 y 9 años”, agregó la entrevistada.

“Él vivió 10 años conmigo, ahora obviamente no sabemos dónde está. Cuando se lo llevaron de mi casa, lo dejaron libre. Cuando me entero de esto, llamo a la Policía, lo retengo 20 minutos en mi casa, porque se iba a escapar, la Policía se lo llevó de mi casa y lo dejó libre”, explicó Julieta.

Sobre su hija, la madre afirmó: “No te puedo decir que está bien. Psicológicamente la afectó, ella tiene que hacer un tratamiento muy largo, tiene 13 años. Es un degenerado, un pedófilo, un depravado”.

“Hay otras chicas que me escribieron por Facebook que me decían que también las acosaba, la verdad que sinceramente viví 10 años con una persona que no conocía, es un lobo vestido de oveja, no lo puedo creer. Tengo miedo, la familia lo protege”, concluyó la entrevistada.