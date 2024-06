Tragedia en el centro: un hombre se descompensó, chocó y murió

Momentos de dramatismo se vivieron tras un trágico episodio ocurrido en pleno centro de nuestra ciudad, donde un hombre de 74 años que iba a bordo de un vehículo se descompensó, colisionó contra un contenedor de basura y posteriormente falleció. Con la llegada de los efectivos policiales, comenzó la investigación correspondiente para determinar con certeza qué fue lo que sucedió.

Según el reporte oficial al que tuvo acceso Trama Urbana, todo sucedió durante la mañana de ayer, en la calle 54 entre 11 y 12, a escasos metros de la plaza Moreno. Tras ser alertados vía radial, los uniformados se dirigieron hasta el lugar de los hechos y, al arribar, se toparon con un automóvil marca Volkswagen Gol Trend de color blanco y a quien sería su conductor tendido sobre la vereda.

Los agentes enseguida notaron que el hombre no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron la presencia de los profesionales de la salud. En este sentido, se entrevistaron con el personal de seguridad del Municipio, quien relató que, momentos antes, el anciano que circulaba por 54 perdió el control del volante, chocó contra dos autos que estaban estacionados y luego contra el contenedor. Enseguida notaron que el ocupante del Volkswagen estaba descompensado, por lo que lo sacaron desde adentro del rodado y comenzaron a practicarle las maniobras de RCP. Sin embargo, poco después se hizo presente una ambulancia del SAME y, a pesar de los esfuerzos realizados también por los médicos, no pudieron salvarlo y solamente les quedó confirmar su deceso.

Tenía antecedentes

De acuerdo con lo señalado por los voceros abocados al caso, la víctima fatal fue identificada enseguida como Juan Alberto Ruscitti. Momentos después, arribaron algunos de sus familiares, quienes detallaron que el sujeto tenía antecedentes de problemas de salud vinculados a dificultades cardíacas y que, por ende, se encontraba bajo tratamiento médico.

Los peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para recolectar datos. Por lo pronto, en la causa tomó intervención el personal de la comisaría Primera, conjuntamente con la Unidad Funcional de Instrucción n° 7 y el Juzgado de Garantías n° 3, ambas del Departamento Judicial de La Plata, impartiendo instrucciones bajo una carátula de “averiguación de causales de muerte”.