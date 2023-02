Trascendieron escalofriantes chats de las asesinas de Lucio

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy llegó a su fin y sus asesinas, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez (madre y madrastra, respectivamente), fueron encontradas culpables por el Tribunal de Audiencias de La Pampa. Sin embargo, ahora se conocieron escalofriantes chats entre ambas, donde queda en evidencia la violencia a la que era sometido el nene de 5 años.

En las conversaciones de WhatsApp, las cuales fueron aportadas como prueba en el juicio, se pudo corroborar el maltrato que padecía Lucio en su casa de La Pampa. Se supo que no solo no lo cuidaban, sino que no le daban de comer, lo dejaban a la intemperie por horas o lo sometían a una feroz paliza cuando ellas entendían que se portaba mal.

“Lucio se mandó un moco y le pegué”, le escribió Abigail a Magdalena, a lo que la progenitora del pequeño respondió: “Que no se te vaya la mano. Solo tenés que controlarte cuando yo no estoy para no hacer una cagada”. No obstante, su pareja contestó: “A veces pienso que vamos a terminar mal cuando Lucio hace esas cosas y yo le pego”.

Las peleas de pareja muchas veces tenían que ver con el odio que le tenían a Lucio y en uno de los chats, las dos mujeres decían que el menor “interfería en sus vidas”. Al respecto, Abigail Páez escribió: “Estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir. No podemos hacer nada con este pendejo acá”.

Mucho más macabra fue la respuesta de Magdalena, que escribió: “Me gustaría poder hacerlo desaparecer”.

Además, en otra charla, aseguró: “Mi mayor miedo es perderte por culpa de Lucio, no me lo voy a perdonar nunca, ni se lo voy a perdonar a él tampoco”.

Presentan dos pedidos de jury contra la jueza que intervino en el caso de Lucio

Diputados del oficialismo y de la oposición de la provincia de La Pampa presentaron hoy dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez.

La primera de las denuncias fue presentada por los diputados del PRO La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, mientras que después hicieron lo mismo los diputados del bloque del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), quienes entregaron el pedido de jury en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia.