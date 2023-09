Trasladaron a los presos que protagonizaron un intento de motín en Los Hornos

Luego de los momentos de extrema tensión que se vivieron en la localidad platense de Los Hornos por una protesta de detenidos, unos 29 reos que se encontraban alojados en la seccional fueron trasladados en horas de la madrugada a otras dependencias, según lo informado por las fuentes policiales abocadas al caso.

La situación comenzó cuando un grupo de internos que estaban arrestados en la comisaría Tercera protagonizaron un intento de motín en el que elevaron una serie de reclamos para exigir mejores condiciones de alojamiento. Para que sus pedidos sean escuchados por las autoridades, prendieron fuego prendas de vestir en el interior de un calabozo del edificio, ubicado en la zona de las calles 137 entre 61 y 62.

Habían pasado algunos minutos de las 16, cuando los reos comenzaron a realizar disturbios, además del incendio. Debido a las llamas, una gran humareda sorprendió tanto a los efectivos policiales como a los vecinos de los alrededores, que hasta ese entonces desconocían qué era lo que verdaderamente estaba sucediendo.

En ese marco, gracias a la intervención de los bomberos, las llamas no se extendieron demasiado y los numerarios lograron controlar el foco ígneo a tiempo, por lo que no hubo que lamentar heridos, más allá de que algunos tuvieron que ser asistidos por el SAME. Además, las fuentes señalaron que en un lugar que estaba destinado a alojar a 6 personas había un total de 29, y por eso se habría desatado el intento de motín que fue desactivado poco después.

Por tal motivo, la decisión que tomaron las autoridades de la dependencia policial fue el traslado de la totalidad de los detenidos allí a otras unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), alcaidías y otras comisarías, para evitar que la situación pueda volver a repetirse en un futuro.