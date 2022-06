Un menor de 15 años sufrió una brutal golpiza por sus compañeros y debió ser hospitalizado

Un adolescente de 15 años sufrió una brutal golpiza por parte de sus compañeros dentro del aula. El violento hecho ocurrió este lunes en la Escuela Industrial Albert Thomas, ubicada en la calle 1 entre 57 y 58. Como resultado de los golpes, la víctima debió ser internado.

Los padres del menor se reunieron con las autoridades del colegio, debido que no es la primera vez que el chico recibe bullying dentro de la institución: "Lo golpearon dentro del aula por sexta vez en quince días, volvió a quedar en observación". "Él ya no quiere venir más a la escuela porque recibe maltrato y no está el respaldo institucional", agregó Gonzalo, el padre, en diálogo con C5N.

A su vez, el papá pidió colaboración de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia: "El bullying lo provocan los niños. Estoy dispuesto a ponerme codo a codo con el ministro de Educación para enseñarle un poco de esto, ya tenemos experiencia. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto".