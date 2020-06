Vecinos de un sector de Gonnet denuncian una creciente ola de asaltos

A raíz de una serie de robos que se reprodujeron con mayor intensidad en el último tiempo, vecinos de un sector de Gonnet mostraron su descontento y denunciaron que los ataques se producen en cualquier momento del día y sus autores no discriminan edades, ya que se abalanzan sobre niños o ancianos.

Frentistas del mencionado barrio ubicado en el norte platense refirieron que la mayoría de los hechos tienen lugar en la calle 487, de 18 hasta 20. “Ahí hubo tres intentos de robo en las últimas horas. Ayer (por el domingo), tres motochorros quisieron asaltar a un vecino, que se defendió como pudo y no se los permitió”, contaron.

Pero, según los lugareños, los hechos no terminaron allí: “Los mismos delincuentes regresaron después, le rompieron un vidrio de la casa y, según las declaraciones de otros testigos, se escucharon hasta disparos de arma de fuego. Hoy hubo otro intento de robo en la misma cuadra, y al parecer serían los mismos.

Y agregaron: “Todos estos casos son apenas ejemplos de la gran cantidad de robos perpetrados por motochorros que están sufriendo los frentitas en el último tiempo. Desde que se declaró el aislamiento social y obligatorio, se registraron varios ataques, incluso más que antes”.

Por último, puntualizaron que los malvivientes “se pasean todo el día en motos, para ellos no hay cuarentena y no dudan en asaltar a un nene que va a hacer una compra o a personas mayores. Todo les viene bien y no manejan siquiera un código. Ya no se puede salir ni a hacer un mandado a la tarde”.