Vecinos de Villa Elisa y City Bell, en guerra con la Policía

Diferentes barrios de La Plata ya no saben qué hacer frente a la inseguridad y, desesperados, los vecinos se volcaron a diario Hoy para mostrar la realidad en la que viven. Tal como publicó Trama Urbana en su edición anterior, los frentistas de las inmediaciones de la megatoma de Los Hornos conviven a diario con la delincuencia -que ya se cobró incluso víctimas fatales- y ahora se les sumaron los residentes del sector norte, como Villa Elisa y City Bell.

José María, habitante de Villa Elisa, le contó a este multimedio: “La inseguridad acá es terrible. Hace un mes tenemos todos los días problemas, todos los días pasa lo mismo. Si no te roban en la calle, te roban en tu casa y, si no, te apedrean las cámaras de seguridad”.

Añadió que, ante eso y la falta de acción policial, “estamos haciendo junto a un grupo de vecinos una solicitad para que nos presten atención”. Sin embargo, desde la comisaría Duodécima, con jurisdicción en la zona, hacen “oídos sordos” ya que “nunca escuchan nuestros reclamos y nos dejan liberados a la buena de Dios. Se ve que trabajan para los ladrones. Deben repartir el botín después”, se lamentó otra lugareña.

“Connivencia”

En City Bell, lindante a Villa Elisa, la situación no es mejor ni mucho menos: “Con el crecimiento poblacional y comercial que hubo, también aparecieron los malvivientes, que tienen a maltraer a todo el mundo”, dijo un frentista.

Este sector platense viene siendo asolado por una banda de malhechores que suele atacar los locales durante la madrugada, destrozándolos con adoquines y escapando luego con el dinero de las cajas registradoras y hasta mercadería. “En la comisaría Décima viven cambiando al titular. No duran ni cinco meses. Son todos ineptos que ni siquiera te toman la denuncia. El otro día casi secuestran a una chica (hecho publicado en exclusiva por Trama Urbana) y la tuvieron horas en la comisaría. Te sacan las ganas de denunciar y, por supuesto, eso es por algo. No es solo para que no quede en una estadística, sino porque los policías actúan en connivencia con los ladrones. Les liberan la zona para que hagan lo que quieran durante un determinado tiempo. Por eso se llama al 911 y podemos esperar una hora hasta que llegue el patrullero, si es que llega”, continuó.

Tanto los residentes de Villa Elisa como los de City Bell no descartan “organizar una manifestación”, aunque admitieron que “sirven de poco: los policías ni se mosquean y tampoco hay soluciones detrás. Solo queda defendernos entre nosotros porque no podemos confiar en nadie. Ya nos cansamos de hacer reuniones o autoconvocarnos en la comisaría. No sirve de nada, pero algo tenemos que hacer porque vivir así es imposible”.