Violencia familiar: ponen a resguardo a un nene de 10 años y a un bebé

La jornada del domingo se vio convulsionada y dejó a los vecinos de la localidad de Lisandro Olmos visiblemente conmocionados.

Fue luego de que se conociera un desgarrador hecho de violencia y maltrato familiar, en el que un pequeño se hizo presente en una dependencia para denunciar lo sucedido.



Según detallaron voceros, un nene de tan solo 10 años se presentó por su cuenta en la guardia de la comisaría Decimoquinta, ubicada en la zona de 44 y 202, en medio de una crisis de llanto y denunció ser víctima de maltrato. En el caso intervino la Justicia y los órganos competentes, y tanto el niño como un hermanito de 10 días fueron puesto a resguardo, informaron fuentes policiales.



El hecho sucedió en las últimas horas, luego de que una mujer se presentara en la seccional junto al menor, quien es un vecino suyo. El pequeño presentaba diversas lesiones en el cuerpo, entre ellas moretones en los brazos y en el torso.



El nene, en medio de una crisis de llanto, contó que sufría golpes en su hogar, por lo que, en el marco de hacer cumplir los derechos del niño, se activó el protocolo. De inmediato, tomaron intervención el Juzgado de Familia N°8 de La Plata y la Dirección de Niñez y Adolescencia del Municipio.



Desde este último organismo fueron al domicilio del menor junto a una comitiva policial con el objetivo de retirar de la vivienda a todos los niños que allí residieran. Así fue que los efectivos policiales entrevistaron a la dueña de la casa, una mujer de 30 años, y tras informar de la situación, el personal de Niñez y Adolescencia puso a resguardo a los dos menores.

Otro hecho en Romero



Por su parte, una vecina que se comunicó con el diario Hoy denunció un hecho de similares características que tuvo lugar en Melchor Romero, más precisamente en la zona de 156 y 525.



“Una mujer tiene a cuatro nenas en pésimas condiciones. La madre no hace nada por ellas, solo se preocupa en escuchar música y bailar. Las nenas están en el barrio solas, pero a los vecinos no les importan y no se meten. Las nenas sufrieron accidentes domésticos”, dijo la frentista.



Por último, aseguró que “nunca las mando al colegio, no las baña ni por casualidad, están en un estado preocupante. Son cuatro hermanitas, la más chiquita tiene 2 años y la más grande 8”, concluyó.