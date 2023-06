Violenta entradera a un periodista en City Bell

La zona Norte de nuestra ciudad continúa jaqueada por la inseguridad, y los hechos delictivos se repiten en todo momento. En las últimas horas le tocó el turno al periodista de canal A24, Guillermo López Murphy, quien junto a su familia sufrió una violenta entradera perpetrada por cinco sujetos armados que lo despojaron de todo lo que tenía, y hasta se llevaron dispositivos en los que tenía las fotos de su casamiento, en un hecho que demuestra la crueldad en toda su dimensión.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de ayer, alrededor de las 7, en la localidad platense de City Bell. El damnificado regresaba después de un viaje a su domicilio ubicado en las calles 479 entre 19 y 20 cuando, acompañado de sus hijos y su esposa, se disponía a bajar las cosas de su vehículo para ingresar a su domicilio a descansar.

Sin embargo, en un instante fueron sorprendidos por un automóvil marca Peugeot de color blanco, del cual descendieron cinco individuos que les apuntaron con sus pistolas y los obligaron a ingresar a la propiedad bajo amenaza. Enseguida los llevaron a todos hacia el sector de la cocina, y allí comenzó la peor de sus pesadillas, ya que los hampones se tornaron muy hostiles.

Uno de los ladrones le pegó un culatazo al periodista y a uno de sus hijos, y luego los intimidaron para que se tiraran al suelo. Acto seguido maniataron a todo el grupo familiar de manos y pies utilizando corbatas, golpeándolos y exigiéndoles que les entregaran todo el dinero en efectivo que tenían guardado, mientras el resto de los hampones recorría todos los rincones del hogar.

Toda la secuencia duró alrededor de unos cinco minutos, hasta que los malvivientes se alzaron con varios elementos de valor con los cuales se dieron a la fuga sin ser identificados. Con los sujetos fuera de su domicilio, López Murphy desató a sus parientes y entre todos comenzaron a pedir ayuda hasta la llegada de un vecino que, al ver la situación, se comunicó con el servicio de emergencias 911.

Los ladrones huyeron

Los uniformados se entrevistaron con el damnificado, quien refirió que, entre otras cosas, los delincuentes se alzaron con sus teléfonos celulares, un LCD marca Samsung de 55 pulgadas, una notebook marca Asus y otra Samsung, una PlayStation 4, alrededor de 1.800 dólares, 500 euros y una suma de dinero en pesos, cuya cifra total no pudo ser estimada.

Pero además, los malvivientes se apoderaron de dos alianzas de matrimonio, la mochila del colegio de su hijo, una valija de color azul y otra valija de color verde que en su interior tenía prendas de vestir, una tablet Samsung modelo A8, dos tarjetas de crédito y una de débito, sus documentos y los de su hijo menor, la libreta de casamiento y auriculares inalámbricos.

Todos esos elementos los cargaron a bordo de la camioneta marca Jeep Renegade de color negro perteneciente al periodista, a bordo del cual algunos hampones huyeron, mientras que el resto hizo lo propio subiéndose al Peugeot con el cual habían arribado.

En declaraciones posteriores a la prensa, López Murphy dijo que “volvía de vacaciones, estaba llegando a su casa desde el aeropuerto”, a la vez que añadió que “en 5 minutos nos robaron todo, no tuvimos tiempo de activar la alarma”. Asimismo, señaló que “tenía cosas de mis abuelos de Irlanda, estoy vacío. Me sentí violado, me quedé sin historia”, a la vez que pidió que aparezca su celular o su computadora para poder recuperar las fotos familiares.