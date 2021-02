"Ya no quería vivir así" afirmó el sobrino de Maradona

Uno de los sobrinos de Diego Armando Maradona contó durante las últimas horas en una entrevista televisiva que el fallecido exfutbolista "ya no quería vivir así" y que en las semanas previas a su muerte "no se dejaba ayudar".

"No sé por qué no la peleó como la peleó siempre, a lo mejor fue porque ya no podía patear una pelota", dijo en una nota en el canal KZO Johnny Espósito, el hijo de María Rosa Maradona, una de las hermanas del astro.

Espósito durante los días anteriores al fallecimiento se encontraba conviviendo con el exjugador en la casa que la familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre. Confesó entre lágrimas que en el último tiempo su tío "decía que no quería ser Maradona, que quería ser Diego por un rato".

"Yo lo intentaba animar para salir a caminar aunque sea al patio, pero él decía que no porque no quería más, que había vivido hasta los sesenta años y no quería más", concluyó.

Sobre el día previo al deceso, Espósito contó que hicieron lo de "todos los días", que miraron "tele, fútbol" y que tomaron mate y agregó: "Si yo sabía que era el último día, me acostaba con él y me quedaba a dormir con él".