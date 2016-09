Banfield y Colón se sacaron un cero

Banfield y Colón igualaron en el estadio Florencio Sola sin abrir el marcador en un cotejo con pocas llegadas. Con este resultado, el Taladro suma su primera unidad, mientras que el Sabalero totaliza cuatro puntos.

LA SINTESIS

Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Claudio Pérez, Alexis Sosa, Adrián Sporle; Luciano Gómez, Emanuel Cecchini, Eric Remedi, Nicolás Bertolo; Mauricio Asenjo y Agustín Fontana. Director técnico: Julio César Falcioni.

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Adrián Bastía, Gerónimo Poblete; Christian Bernardi, Pablo Ledesma, Iván Torres; e Ismael Blanco. Director técnico: Paolo Montero.

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Raúl Iberbia por Rodríguez (C) y Walter Acuña por Torres (C); 18m. Brian Sarmiento por Gómez (B); 26m. Claudio Villagra por Fontana (B); 30m. Colela por Remedi (B); 42m. Tomás Sandoval por Ledesma (C).

Arbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Florencio Sola.