“Es un sueño estar en la consideración del técnico”

Agustín Bolívar, el juvenil que sorprendió a Mariano Soso, fue titular en la mitad de la cancha en lugar de Fito Rinaudo y se perfila para ganarse un lugar de privilegio en el plantel

A lo largo de todo el trayecto que recorre desde su Ensenada natal hasta el predio de Estancia Chica cada mañana, Agustín Bolívar sueña despierto. Imagina, piensa y cuenta las horas para el debut oficial con la camiseta que defiende desde su época en las categorías menores.

El juvenil, que en los primeros días de junio se convirtió en profesional, se vio potenciado por la llegada de Mariano Soso, quien lo dejó a un paso de cumplir su principal anhelo: jugar en la Primera de Gimnasia.

El volante central fue elegido por el entrenador albiazul para jugar en lugar de Fabián Rinaudo, quien en el empate ante Defensa y Justicia fue el líbero en la línea de tres defensiva que propuso el técnico.

“Tenía nervios y ansiedad porque era mi primer partido en el equipo, pero una vez que arrancó me fui soltando y comencé a tomar confianza. Intentamos plasmar nuestra idea y desarrollamos lo que venimos entrenando. Creo que, más allá de la paridad, terminamos haciendo un buen partido, que se escapó en el final por una jugada confusa”, analizó en juvenil en diálogo con diario Hoy.

Desde el primer entrenamiento, Soso posó los ojos en Bolívar, no solo sumándolo al plantel principal, sino que además lo llevó a formar parte del equipo titular. “El DT me pide estar adelante de la última línea. Por ejemplo, con Defensa se me acercó para decirme que estuviera tranquilo, que siguiera intentando en caso de errar un pase. Se siente el apoyo del técnico en los entrenamientos, siempre tiene una palabra de aprobación, me da confianza. Es un sueño ser considerado. Igualmente yo trabajo, quiero aprender y mejorar en todo lo que me piden”, sentenció Bolívar.

Por último, el volante no dejó pasar la oportunidad de referirse a sus objetivos en el semestre: “Voy paso a paso. Mi sueño es debutar con la camiseta de Gimnasia y ganarme todos los minutos que pueda dentro de la cancha. Quiero jugar, estar en el campo de juego, ganar experiencia, pero para crecer tengo que dejar todo en los entrenamientos”.