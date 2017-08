Neymar fue presentado oficialmente como nuevo jugador del PSG





El crack brasileño tuvo su presentación oficial en el combinado francés, luego de que destraben su clausula de rescisión y se convierta en el pase más caro de la historia.

“Estoy buscando algo más grande y mejor, entonces mi corazón pidió estar aquí. Estoy ansioso por empezar a entrenar y muy contento de estar aquí ahora” y agregó "voy a dar lo mejor de mí para que le vaya bien a este equipo".

“Cuando estuve 100 por ciento decidido ahí sí pude hablar porque mi corazón me lo ha pedido”, amplió Neymar, que llevará la camiseta número 10 del PSG.

Con relación a lo que dejó en el Barcelona, el brasileño indicó: “El mensaje que me llevo es de mucho cariño y respeto a todos los aficionados. No tengo de qué quejarme. Hice historia en el Barsa, pude ayudar al equipo de la mejor manera y logramos muchos títulos. No puede quedar todo el mundo contento”, puntualizó.

En los cuatro años que permaneció en la entidad blaugrana, Neymar alcanzó dos títulos de Liga, tres Copas del Rey y dos Supercopas españolas.