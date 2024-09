Ni Pincha ni corta…

No puede ganar. Estudiantes de La Plata sigue sin poder sumar de a tres y ya acumula seis encuentros sin conocer la victoria. Ayer perdió 2-0 ante Vélez Sarsfield por la fecha 15 de la Liga Profesional y se despidió de la posibilidad de poder acercarse a la parte de arriba del campeonato. Sin Copa Argentina, sin Libertadores ni Sudamericna y ahora tampoco con torneo local, solo le queda llegar a diciembre para afrontar la final por el trofeo de campeones. Los números son alarmantes ya que tan solo ganó dos partidos de los últimos 16 jugados y tan solo cuatro de los últimos 20.

En el duelo de ayer, Vélez impuso condiciones de arranque, empezó dominando la escena y no tardó en exhibir sus aceitadas combinaciones de ataque que madrugaban a los futbolistas visitantes. No obstante, el gol llegó por la presión alta que forzó al error pincha: a los 11 minutos, Matías Mansilla y Luciano Lollo quisieron repetir la salida del fondo de moda cada vez más cuestionada, apretó Braian Romero, adelantó la pelota el arquero y el goleador no perdonó.

El festival del Fortín continuó pese a que le costó ampliar la ventaja en el marcador hasta que sobre el final llegó el 2-0 definitivo en los pies de Braian Romero. El Pincha no llegó al empate y se fue con la cabeza baja.

Central Córdoba le ganó un duelo clave a Sarmiento en Junín

En otro de los duelos que cerraban la fecha ayer, Central Córdoba (SdE) triunfó por 3-1 sobre Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón por la jornada 15 de la Liga Profesional 2024. Para el Ferroviario convirtieron Rodrigo Atencio, Lucas Varaldo y Favio Cabral mientras que para el dueño de casa descontó Lisandro López. Un triunfo trascendental que enciende la lucha por la permanencia. El Ferroviario logró su segundo triunfo al hilo y consiguió salir de la zona de descenso en un duelo directo ante un Verde que sigue sin levantar cabeza.

Por otro lado, Banfield le ganó 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Sur. Los tantos del Taladro los hicieron Cañete y Ritis.