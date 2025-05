El León rugió fuerte en Chile: “Ganamos y algunos se la van a tener que masticar”

En su versión más copera y efectiva, Estudiantes de La Plata sacó pecho en Santiago y le dio una lección a Universidad de Chile: lo goleó 3-0 como visitante por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó como único líder del Grupo A. En una actuación que combinó inteligencia táctica, contundencia ofensiva y carácter, el equipo de Eduardo Domínguez dio una muestra de jerarquía y llega encendido al tramo decisivo de la temporada.

La noche comenzó pareja, pero rápidamente el Pincha impuso condiciones. A los 21 minutos, tras un cabezazo de Carrillo que descolocó a la defensa local, Tiago Palacios aprovechó el desconcierto y abrió el marcador con una definición astuta. El golpe sacudió a los chilenos, y Estudiantes olió sangre: nueve minutos más tarde, Santiago Ascacíbar ganó de arriba tras un córner de Neves y estampó el 2-0. Y a los 39, Guido Carrillo coronó una gran jugada personal para el 3-0 lapidario.

En el complemento, Universidad de Chile intentó reaccionar, pero se topó con una defensa bien plantada y con pocas ideas. Estudiantes manejó los tiempos, cuidó energías y cerró una noche perfecta en tierras trasandinas. Con este resultado, lidera el Grupo A con 9 puntos, seguido por la U (7), Botafogo (6) y Carabobo (1).

Pero el show no terminó en el campo. En conferencia de prensa, Eduardo Domínguez fue tan frontal como efectivo fue su equipo:

“Hoy vamos a disfrutar, pero esto no alcanza. El grupo está abierto y todavía no ganamos nada. Lo importante es que estamos convencidos de lo que queremos hacer. Sabíamos que teníamos que ser certeros y trabajar las transiciones”, afirmó.

El DT también respondió a las críticas internas: “Me enteré que hay una parte que no le gusta cómo jugamos. No les gusta mi cara, mi barba, que no juguemos con dos puntas. Y no les va a gustar ni cuando ganemos. Bueno, se la van a tener que masticar. Me preocuparía más si los cuestionamientos vinieran desde adentro”.

Con el liderazgo en la Libertadores y un duelo clave contra Rosario Central por los octavos del Apertura este sábado, el Pincha tiene dos finales en cinco días. Pero si algo demostró en Chile, es que está listo para dar batalla donde sea. En la copa, Estudiantes volvió a ser Estudiantes. Rugió el León. Y se escuchó fuerte.