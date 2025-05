Preocupación en el mundo Gimnasia por la ola de renuncias en comisión directiva

No es una semana más en el mundo Gimnasia. En medio de la preparación del conjunto comandado por Diego Flores para el partido por Copa Argentina, la crisis política se agudiza y, tras la renuncia del tesorero, un nuevo dirigente decidió apartarse de la Comisión Directiva que conduce Mariano Cowen.

La salida de Juan Manuel López en un puesto sensible encendió las alarmas en los hinchas, ya que el tesorero habría dejado su cargo por diferencias con otros dirigentes por el aumento del gasto de algunas disciplinas. Y este miércoles, se sumó la de uno de los revisores de cuentas. Se trata de Ángel Lombardi, cuya salida profundiza la crisis política que atraviesa la CD , que en cuanto a renuncias todavía no llega a estar a la altura del gobierno de Gabriel Pellegrino. Cabe recordar que Marcelo Rogliano dio un paso al costado en 2024, mientras que Analía Lamberti, Juan Manuel López y Ángel Lombardi lo hicieron en la última semana. Tal como adelantó Diario Hoy, la cúpula dirigencial albiazul cree que podría haber más salidas en las próximas horas. Uno de los principales apuntados a seguir el camino de las dimisiones es ni más ni menos que el vicepresidente Salvador Robustelli.

Cabe recordar que en noviembre de este año tendrán lugar las elecciones presidenciales, y en este marco con el oficialismo todavía sin definir si irá por una reelección, aparecen Julio Chaparro, Edgardo “Toto” Medina, Daniel Onofri y Carlos Anacleto, como los principales líderes de la oposición.

Mañana salen a la venta las entradas para Copa Argentina

En las últimas horas, a través de las redes sociales , el club platense comunicó que a partir de este viernes 9 de mayo de 11 a 18 horas en las boleterías del estadio del Bosque se pondrán a la venta las seis mil localidades para el compromiso ante Central Córdoba de Rosario. En caso de haber un remanente, la logística continuará el sábado en 60 y 118 desde las 10 hasta las 17. Cabe recordar que el domingo, día del partido en San Nicolás, no habrá expendio de tickets.

El clásico de Reserva se jugará en el Bosque y sin público

El duelo de reserva entre el Lobo y el León no se llevará a cabo en Estancia Chica como estaba previsto. Debido a las inclemencias del tiempo en las últimas horas, el clásico se disputará hoy en el estadio del Bosque desde las 15 horas, y a puertas cerradas para el público. La lluvia afectó el predio que Gimnasia tiene en Abasto y como el pronóstico no es nada alentador para las próximas horas y las canchas no iban a secarse en tiempo y forma, la dirigencia tripera resolvió mudar la localía.