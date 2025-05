La Copa Argentina es el certamen más federal que existe en nuestro país. Y para los clubes del ascenso, jugar contra un equipo de Primera División es un sueño hecho realidad. A días del duelo ante Gimnasia por los 16avos, el entrenador de Central Córdoba de Rosario contó sus sensaciones sobre el encuentro que se disputará en el Estadio Único de San Nicolás.

“Uno siempre juega para ganar. Contra un equipo de Primera hay que tomar precauciones, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor con orden e inteligencia. Son 90 minutos y eso nos permite mantener la motivación alta. Ya hemos estudiado a Gimnasia, tiene grandes jugadores. Es un partido que queremos disfrutar también porque no es algo que ocurra seguido para clubes del ascenso”, comentó Daniel Teglia en diálogo con el Deportivo 1270 en Radio Provincia.

Consultado sobre el gran momento del “Charrúa”, el entrenador del elenco que milita en la Primera C explicó: “El secreto en estos cruces es mantenerse en partido y no desesperarse si nos convierten algún gol. No perdimos ni un partido en lo que va del 2025, ni siquiera los amistosos. Y no es solo la estadística, sino las formas en las que logramos este presente. Tenemos que aferrarnos a eso”.

Por último, Teglia se refirió a la posibilidad de definir la llave desde la pena máxima: “En mi trabajo como técnico le doy mucha importancia al aspecto mental y busco reforzar la cabeza de los jugadores con la psicología. Esta semana practicamos penales todos los días”.