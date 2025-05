Se alinearon los planetas y al fin Emm Giulio pudo triunfar

POR GALOPÓN

En la tradicional cita de los martes abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa con 11 cotejos en cartelera. En el Premio “City Tune” (1.100 mts.) el triunfo fue para Emm Giulio y el mismo estaba al “recontracaer” porque en su cartilla tenía una docena de segundos puestos. Así en su actuación número 32 pudo salir de perdedor y lo hizo con una demostración contundente ya que logró imponerse por ocho largos a Granmarin, que por tres cuartos de cuerpo dejó tercero a Tanguito Speed. Con la puesta a punto del entrenador Juan Iacobusio el descendiente de Emmanuel alcanzó la primera victoria lograda de una forma tal que le augura un futuro promisorio. Conducido por el jockey Luis Alberto Cáceres vino encimando la carrera y al pisar el derecho, buscó por media cancha y demostrando ser como “chancho pal barro” se escapó de sus rivales con llamativa facilidad como si se deslizara por una pista de patinaje. Así cruzó el disco con amplia luz sobre sus rivales y al salir de perdedor para el defensor de la caballeriza “Yakito” se le abre una buena perspectiva para lo venidero.

Reservado para todo caballo de 4 años que no hayan ganado, ocupó el turno inicial de la programación con la presencia de nueve competidores ya que el Copero Chuck le escapó al mal estado de la pista. Y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de By Plane prometiendo un sport de $2.35 superando por poco lo reunido por Emm Giulio ($2.75). Trasladado el pleito a la pista, el ejemplar entrenado por Juan Iacobusio respondió a lo que esperaban desde hace rato sus allegados superando a Granmarin y a Tanguito Speed, respectivamente.

Abierto los partidores, By Plane primereó a Toto Fun, a Es Ligerito, a Tanguito Speed y a Emm Giulio; de tal manera que al formalizarse la carrera el puntero corría con medio cuerpo de luz sobre Icy Federal, que llevaba a su costado exterior a Emm Giulio, quedando luego Granmarin, Toto Fun y Es Ligerito. De esa forma descontaron la parte final del opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41 pasó a enseñar el camino Emm Giulio estirando a un cuerpo la ventaja sobre By Plane e Icy Federal que se disputaban el puesto de escolta, mientras que Hondureño y Toto Fun no les perdían pisada a los de adelante.

Promediando la elipse aceleró Emm Giulio y al pisar el derecho lo hizo con clara ventaja para escapar rumbo al disco que finalmente cruzó con ocho cuerpos de luz sobre Granmarin que a su vez por tres cuartos de cuerpo dejó tercero a Tanguito Speed.

El ganador vino en 24s.46/100 y en 49s.65/100 hasta completar 1m.08s.66/100 para los 1.100 metros de pista pesada.