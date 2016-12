"No descarto un regreso de Tevez a Boca", dijo su representante

El representante de Carlos Tevez, Adrián Ruocco, aseguró hoy que el delantero, después de tomar la decisión de emigrar al fútbol de China "con la cabeza y el corazón", podría regresar a Boca Juniors en un año.

"No descarto un regreso de Tevez a Boca, pero hay que ver si no se rompió algo con los hinchas. Carlos tiene contrato por dos años, pero si no está contento, en un año se puede venir a Boca o dejar el fútbol. No puede ir a otro club porque así lo dice la cláusula que se firmó", indicó el empresario por la señal de Fox Sports.

Ruocco informó que la idea de Tevez era comunicar la decisión de dejar Boca de una manera "un poco más formal", pero el robo en su casa de San Isidro cambió los planes y decidió irse de vacaciones a México.

"Carlos está a tiempo de despedirse del público de Boca. No es lo que muestran, que firmó con los chinos y se fue. Carlos no se despidió del hincha de Boca porque no tuvo oportunidad. Aún no viajó a China, no se hizo la revisión medica", resaltó.

Y agregó: "Lo que más me preocupa es el hincha, estará siempre enojado, diga lo que diga. Lo quieren seguir viendo en Boca".

El representante admitió que "no será fácil el cambio de cultura" para Tevez y aportó que, además del tema económico, hubo "otros factores" que influyeron en la decisión de emigrar a China.